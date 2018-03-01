За кражу коммутаторов с чердаков туляк отправится в колонию строгого режима

Приговором мирового судьи судебного участка №75 Центрального судебного района г. Тулы мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что 27 декабря 2017 года обвиняемый проник на чердачные помещения многоквартирных домов, расположенных на ул. Л. Толстого и Новомосковской, где украл четыре коммутатора, причинив своими преступными действиями ПАО «Вымпел – Коммуникации» материальный ущерб на 20 329 рублей 45 копеек.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тульской области.