Погода в Туле 2 марта: снег, гололед и пониженное давление

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают умеренный ветер и температуру около 10 градусов мороза.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно.

Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер восточной четверти – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – в пределах -16 градусов ниже нуля, днём – от -10 до -5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.