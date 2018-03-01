К 2024 году в России обеспечат повсеместный быстрый доступ в интернет

Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек.

Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, затронул тему доступности интернета.

– К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удалённые, небольшие населённые пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, получат устойчивый доступ через сеть российских спутников.

С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира.

И это не только современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем. Но, кроме того, люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтёрские команды, проектные группы, компании. Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный прорывной ресурс.