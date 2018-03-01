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Четверо тульских конькобежцев выступили в финале первенства России

Четверо тульских конькобежцев выступили в финале первенства России

Все представители Тульской области улучшили свои личные рекорды.

Впервые сразу четверо тульских конькобежцев принимали участие в финале первенства России среди юношей и девушек. Соревнования проходили в подмосковной Коломне.

В ходе трёх отборочных этапов путёвки на главный старт сезона оспаривали более 2000 спортсменов из 56 регионов. В финал прошли 272 конькобежца из 33 команд. 

Все представители Тульской области улучшили свои личные рекорды, а Олеся Сергиеня во второй раз в сезоне обновила рекорды Тульской области сразу на четырёх дистанциях.

Ближе всех к призёрам был Данила Липатов, занявший пятое место в масс-старте среди юношей средней возрастной группы. Роман Латухин в старшей группе в этой же дисциплине был двадцатым.

Среди девушек на дистанции 1500 метров Олеся Сергиеня показала одиннадцатый результат (2.13,02 сек.), а Валерия Андросова была пятнадцатой (2.14,9 сек.). 

В общекомандном зачёте в тройку лидеров вошли конькобежцы из Москвы, Коломны и Челябинска, а туляки замкнули десятку сильнейших. Подготовили наших спортсменов тренеры Елена и Евгений Прусовы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:57 +2
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