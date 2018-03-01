Владимир Путин: «У России есть гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием.

- В декабре 2017 года полностью завершён многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооружённость. При объёме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность.

Результаты проведённых испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащённого ядерными боеприпасами большой мощности.

Кстати, условные наименования этих двух новых видов стратегического оружия России – крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата – пока не выбраны. Ждём предложений на сайтах Министерства обороны.

Хорошо известно, что страны с высоким уровнем научного потенциала и передовыми технологиями активно разрабатывают так называемое гиперзвуковое оружие. Сверхзвуковая скорость измеряется, как известно, махами в честь австрийского учёного Эрнста Маха, который занимался исследованиями в этой области. Один мах – 1062 километра в час на высоте 11 километров. Одна скорость звука – один мах, от одного до пяти – сверхзвук, от пяти и больше – гиперзвук. Обладание таким оружием, безусловно, даёт серьёзные преимущества в сфере вооружённой борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, может быть огромным, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют. В этой связи понятно, почему ведущие армии мира стремятся обладать таким идеальным на сегодняшний день оружием.

Уважаемые друзья! У России такое оружие есть. Уже есть.

Эту фразу Владимир Путин завершил под аплодисменты зала.

- Важнейшим этапом современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа, - продолжил Президент.

Уникальные лётно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал».

Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены.

По словам Владимира Путина, от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

- При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование, как боковое (причем на несколько тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется, - подчеркнул Президент.

По словам Владимира Путина, достигнуты существенные результаты в создании лазерного оружия. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы.

- Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути, новых видов стратегического оружия, – это не задел времен Советского Союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на некоторые идеи наших гениальных предшественников, но все, о чем я сегодня сказал, – это новейшие разработки последних лет, это результат усилий десятков, десятков научных организаций, конструкторских бюро, институтов. Над этим тихо, скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил и на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов, замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих. Среди них очень много молодых людей. Все они так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшие качества российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени. Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю, со многими из вас неоднократно встречался лично, что вы работаете не ради наград. Главное – надежно обеспечить безопасность Отечества и нашего народа. И как глава Российского государства от имени народа России сердечно благодарю вас за труд и за его результаты. Они так нужны нашей Родине сегодня!

Президент отметил, что еще многое предстоит сделать в сфере военного строительства.

- Но уже сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда! - рассказал глава государства.

- Тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе, в военной области, скажу: всё, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!

Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что все, что мною было сегодня сказано, это не блеф, – а это не блеф, поверьте, – подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся, и которая называется «Планета Земля».