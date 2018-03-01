Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Самые значимые изменения в читайте в нашей статье.
Дачная амнистия — до 1 марта 2020 года
Амнистируют не только владельцев капиталов, укрытых в офшорах, но и российских дачников, не успевших оформить незарегистрированную собственность. Срок действия амнистии подходил к концу, и в феврале Госдума приняла законопроект о ее продлении сразу в трех чтениях.
Цель дачной амнистии — облегчить процедуру регистрации домов, участков и других наделов, полученных в бессрочное пользование вскоре после распада СССР, когда институт собственности только формировался.
Дачная амнистия начала действовать в 2006 году и коснулась земельных участков, предоставленных гражданам из государственных фондов до 30 октября 2001 года. Она позволяет оформить участок без кадастрового паспорта, а жилое строение — без обязательного разрешения на ввод в эксплуатацию. За все время россияне смогли легализовать права на более чем семь миллионов земельных участков и 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства.
Отмена безвиза для россиян в Македонию
Из списка европейских стран, которые разрешают гражданам России въезжать без визы — а таких сейчас всего 12, — выбывает Македония.
Македония была лояльна к российским гражданам в визовых вопросах, как и другие государства Балканского полуострова. На ее территории можно было находиться без визы до 90 дней в году.
В марте прошлого года правительство республики приняло решение о продлении в одностороннем порядке безвизового режима, а в этом году продления не случилось. С 15 марта бывшая югославская республика, которая вот-вот вступит в Евросоюз, отменяет для россиян безвизовый режим.
На водителей наденут жилеты
Нововведения другого рода коснутся российских водителей. С 18 марта их обязали возить с собой светоотражающий жилет (накидку) и надевать его, выходя из машины при ДТП или остановке за пределами города, поселка или других населенных пунктов. Правило будет действовать и в дневное время — если видимость ограничена.
К нововведениям подтолкнула печальная статистика: водителей, выходящих из машины вне населенного пункта, нередко сбивают транспортные средства. За год число таких аварий выросло почти на 5%.
Пока никакой ответственности за отсутствие одежды повышенной видимости не предусмотрена: расчет исключительно на добросовестность водителей.
С другой стороны, покидая транспортное средство, водитель становится пешеходом, а те должны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. За их отсутствие КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей.
Усовершенствованная работа МФЦ
Новым порядком работы граждан должны порадовать многофункциональные центры. С 30 марта в МФЦ россияне смогут получить около 30 услуг только по одному комплексному запросу.
Например, оформляя документы на новорожденного, достаточно будет написать одно заявление на предоставление сразу нескольких услуг: получить свидетельство о рождении, материнский капитал, пособия и зарегистрировать ребенка в квартире.
Получив такой запрос, сотрудники МФЦ сами соберут по ведомствам необходимые данные и уже готовый пакет документов передадут заявителю. Составлять и подписывать их самостоятельно заявителю не придется, что сэкономит и время, и деньги.
Также сократится и срок получения биометрического загранпаспорта — с четырех до трех месяцев при оформлении по месту фактического пребывания.
Источник РИА «Новости».