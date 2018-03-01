Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Дачная амнистия — до 1 марта 2020 года

Амнистируют не только владельцев капиталов, укрытых в офшорах, но и российских дачников, не успевших оформить незарегистрированную собственность. Срок действия амнистии подходил к концу, и в феврале Госдума приняла законопроект о ее продлении сразу в трех чтениях.

Цель дачной амнистии — облегчить процедуру регистрации домов, участков и других наделов, полученных в бессрочное пользование вскоре после распада СССР, когда институт собственности только формировался.

Дачная амнистия начала действовать в 2006 году и коснулась земельных участков, предоставленных гражданам из государственных фондов до 30 октября 2001 года. Она позволяет оформить участок без кадастрового паспорта, а жилое строение — без обязательного разрешения на ввод в эксплуатацию. За все время россияне смогли легализовать права на более чем семь миллионов земельных участков и 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства.

Отмена безвиза для россиян в Македонию

Из списка европейских стран, которые разрешают гражданам России въезжать без визы — а таких сейчас всего 12, — выбывает Македония.

Македония была лояльна к российским гражданам в визовых вопросах, как и другие государства Балканского полуострова. На ее территории можно было находиться без визы до 90 дней в году.

В марте прошлого года правительство республики приняло решение о продлении в одностороннем порядке безвизового режима, а в этом году продления не случилось. С 15 марта бывшая югославская республика, которая вот-вот вступит в Евросоюз, отменяет для россиян безвизовый режим.

На водителей наденут жилеты

Нововведения другого рода коснутся российских водителей. С 18 марта их обязали возить с собой светоотражающий жилет (накидку) и надевать его, выходя из машины при ДТП или остановке за пределами города, поселка или других населенных пунктов. Правило будет действовать и в дневное время — если видимость ограничена.

К нововведениям подтолкнула печальная статистика: водителей, выходящих из машины вне населенного пункта, нередко сбивают транспортные средства. За год число таких аварий выросло почти на 5%.

Пока никакой ответственности за отсутствие одежды повышенной видимости не предусмотрена: расчет исключительно на добросовестность водителей.

С другой стороны, покидая транспортное средство, водитель становится пешеходом, а те должны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. За их отсутствие КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей.

Усовершенствованная работа МФЦ

Новым порядком работы граждан должны порадовать многофункциональные центры. С 30 марта в МФЦ россияне смогут получить около 30 услуг только по одному комплексному запросу.

Например, оформляя документы на новорожденного, достаточно будет написать одно заявление на предоставление сразу нескольких услуг: получить свидетельство о рождении, материнский капитал, пособия и зарегистрировать ребенка в квартире.

Получив такой запрос, сотрудники МФЦ сами соберут по ведомствам необходимые данные и уже готовый пакет документов передадут заявителю. Составлять и подписывать их самостоятельно заявителю не придется, что сэкономит и время, и деньги.

Также сократится и срок получения биометрического загранпаспорта — с четырех до трех месяцев при оформлении по месту фактического пребывания.

Источник РИА «Новости».