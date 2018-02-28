В Туле к земельным участкам многодетных семей подведен газ

28 февраля в селе Маслово состоялась встреча главы администрации Тулы Евгения Авилова с многодетными семьями, получившими земельные участки для индивидуального жилого строительства (ИЖС).

На сегодняшний день к участкам проложены все необходимые коммуникации, совсем недавно завершены работы по прокладке сетей газоснабжения.

Роман Мурзин – На данный момент проводится опрессовка последнего домовладения, в течение двух дней жители смогут оформить паспорта, и начнется врезка и пуск газа до конечного потребителя, - говорит заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. – Здесь нет водоотведения, и возможности сделать централизованное водотведение здесь также нет. Но в соответствии с принятым областной Думой законом муниципалитеты могут сами определять порядок инфраструктурной обеспеченности участков для многодетных. Мы предложим многодетным семьям воспользоваться альтернативным водотведением – это использование септиков. Эту программу мы начнем реализовывать уже летом.

Территория в селе Маслово – одна из первых, но не единственная, где многодетные семьи приступили к строительству домов. Сити-менеджер отметил, что по остальным земельным участкам в настоящее время прорабатывается аналогичный способ решения проблемы. На данный момент создана рабочая группа по каждой площадке и решается вопрос по финансированию. Параллельно формируются планы по отсыпке подъездных дорог щебнем.

Сами жители признаются, что когда начинали строить дома, на этих участках не было ничего. Теперь же коммуникации есть, подъездная дорога есть: осталось только провести работы по подключению домовладений к сетям.

Жители спрашивали и о дальнейшем благоустройстве территории. Руководство города предложило жителям организовать территориальное общественное самоуправление.