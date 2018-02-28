В Туле к земельным участкам многодетных семей подведен газ
А также есть электрические сети и сети водоснабжения.
28 февраля в селе Маслово состоялась встреча главы администрации Тулы Евгения Авилова с многодетными семьями, получившими земельные участки для индивидуального жилого строительства (ИЖС).
На сегодняшний день к участкам проложены все необходимые коммуникации, совсем недавно завершены работы по прокладке сетей газоснабжения.
Роман Мурзин
– На данный момент проводится опрессовка последнего домовладения, в течение двух дней жители смогут оформить паспорта, и начнется врезка и пуск газа до конечного потребителя, - говорит заместитель главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. – Здесь нет водоотведения, и возможности сделать централизованное водотведение здесь также нет. Но в соответствии с принятым областной Думой законом муниципалитеты могут сами определять порядок инфраструктурной обеспеченности участков для многодетных. Мы предложим многодетным семьям воспользоваться альтернативным водотведением – это использование септиков. Эту программу мы начнем реализовывать уже летом.
Территория в селе Маслово – одна из первых, но не единственная, где многодетные семьи приступили к строительству домов. Сити-менеджер отметил, что по остальным земельным участкам в настоящее время прорабатывается аналогичный способ решения проблемы. На данный момент создана рабочая группа по каждой площадке и решается вопрос по финансированию. Параллельно формируются планы по отсыпке подъездных дорог щебнем.
Сами жители признаются, что когда начинали строить дома, на этих участках не было ничего. Теперь же коммуникации есть, подъездная дорога есть: осталось только провести работы по подключению домовладений к сетям.
Жители спрашивали и о дальнейшем благоустройстве территории. Руководство города предложило жителям организовать территориальное общественное самоуправление.
Евгений Авилов
– У нас для ТОСов есть грантовая поддержка, с помощью грантов можно решать вопросы благоустройства территории. Что касается организации освещения, то данная территория на основании заявления жителей войдет в программу «Большая Тула – светлый город», – добавил Евгений Авилов.
В Туле участки многодетным гражданам предоставляются на восьми площадках, на которых располагаются 1314 земельных участков. Один из них расположен в селе Маслово, где многодетным семьям предоставлено 66 участков для строительства частного дома. Многодетные семьи здесь получили участки одними из первых.
Геннадий Зеленин
У нас с женой трое детей, и мы с 2014 года мечтали о том, что у нас будет свой дом. Здесь хорошая природа, чистый воздух, красивое место. Мы очень рады, что теперь все проблемы с коммуникациями решены, – говорит Геннадий Зеленин. – Стены возвели, но без отопления приступать к отделочным работам было невозможно. Теперь в наших домах есть газ, поэтому новоселье уже не за горами.
На данный момент уже четыре семьи переехали на постоянное место жительства в свои новые дома.