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В Тульской области автобус въехал в фуру: пострадали 11 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области автобус въехал в фуру: пострадали 11 человек

Авария произошла на 141-м км трассы М-2 «Крым».

1 марта около 7 утра в Заокском районе произошло ДТП. На 141-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись фура и автобус, перевозивший рабочих.

По предварительной информации, в аварии пострадали 10 пассажиров автобуса — они получили незначительные травмы. Водителя госпитализировали.

Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:15 +1
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