Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области автобус въехал в фуру: пострадали 11 человек
Авария произошла на 141-м км трассы М-2 «Крым».
1 марта около 7 утра в Заокском районе произошло ДТП. На 141-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись фура и автобус, перевозивший рабочих.
По предварительной информации, в аварии пострадали 10 пассажиров автобуса — они получили незначительные травмы. Водителя госпитализировали.
Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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