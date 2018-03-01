В Тульской области автобус въехал в фуру: пострадали 11 человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

1 марта около 7 утра в Заокском районе произошло ДТП. На 141-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись фура и автобус, перевозивший рабочих.

По предварительной информации, в аварии пострадали 10 пассажиров автобуса — они получили незначительные травмы. Водителя госпитализировали.

Сейчас на месте ДТП сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.