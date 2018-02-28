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Тулячка разыскивает свидетелей ДТП на парковке ТРЦ «Рио»
Фото Елены Аношиной.

Тулячка разыскивает свидетелей ДТП на парковке ТРЦ «Рио»

Инцидент произошел 23 февраля в 19.00.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена Аношина. Девушка просит откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего на парковке ТРЦ «Рио» 23 февраля в 19.00.

– С ул. Пролетарской на светофоре я повернула направо за ТРЦ «Рио» на улицу Чапаева, — рассказала Елена. — Я искала место для парковки, увидела слева карман, включила левый поворотник. После того как я остановилась, чтобы совершить маневр, мне в левую дверь влетела «Лада Приора». Получается, что водитель «Приоры» выехал на встречку, чтобы обогнать меня слева! Сотрудники ГИБДД признали меня виновной: я якобы не убедилась в безопасности маневра. А еще они ссылаются на то, что у «Лады» тормозной путь был 8 метров и ему ничего не мешало меня объехать. Я не понимаю, как можно было слева обгонять, если я налево поворачиваю?

Свидетелей аварии просят откликнуться по телефону: 8 (953)198-33-90.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:21 0
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