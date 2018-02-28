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Инвалиды боевых действий смогут ежегодно получать путевки на летний отдых
Фото greenword.ru

Инвалиды боевых действий смогут ежегодно получать путевки на летний отдых

Претендовать на такую путевку смогут также и члены их семей.

В Закон Тульской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов их семей, семей погибших (умерших, пропавших без вести), а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (уволенных с военной службы и службы в правоохранительных органах), получивших увечья, ранения, травмы, заболевания при исполнении служебных обязанностей» внесены изменения. 28 февраля обновленный документ подписал глава региона Алексей Дюмин.

Теперь инвалиды боевых действий и члены их семей смогут каждый год получать путевки на летний отдых при условии, что среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) не превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленного в Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:08 +1
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