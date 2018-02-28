Тульские школьники приняли участие в конкурсе письма от «Почты России»

От нашего региона на рассмотрение жюри поступило 150 работ. Восемь участников стали победителями регионального этапа.

В Москве наградили победителей 15-го Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организованного Почтой России совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, «Учительской газетой» и профсоюзом работников связи.

В Год экологии флагманскими темами конкурса стали номинации «Письмо в 2117 году: какой будет природа России через 100 лет», «Году экологии посвящается: что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».

Конкурс проводился в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Всего с октября 2016 года учащиеся школ, колледжей и профессиональных учебных заведений прислали свыше 80 тысяч работ.

На региональном уровне победителями в своих номинациях стали восемь человек из разных районов Тульской области: Валерия Низамова, Дарья Канаева, Ирина Покаткова, Алиса Левитина, Валерия Лапкина, Татьяна Козырева и Александр Жуков. Лучшей методической разработкой проведения урока письма стала работа Надежды Викторовны Артюхиной.

Все победители были награждены дипломами и ценными подарками от УФПС Тульской области. Кроме того, восемь ребят были отмечены грамотами, а два школьных коллектива получили благодарственными письмами. Всего на конкурс из Тульской области было прислано около 150 работ.