В Тульской области завершилось голосование за любимого доктора

В медучреждениях Тульской области завершилось голосование за лучших докторов по версии пациентов. 28 февраля стал последним днем, когда туляки могли написать фамилию любимого медика на бюллетене для голосования.

В бюллетенях пациенты оценивали не только профессионализм докторов, но и такие качества, как внимание, отзывчивость и другие.

Владимир Грицаюк – Конкурс стартовал 1 февраля во всех медучреждениях региона. Его целью было определить лучших врачей, поднять авторитет медицинских профессий, подчеркнуть их значимость и привлечь внимание к культуре взаимного уважения в общении между пациентами и медработниками, – пояснил журналистам заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк. – Завтра к вечеру мы опубликуем результаты народного голосования по четырём номинациям. Предварительно, по всей Тульской области приняли участие в голосовании порядка 90 тысяч человек. В перспективе такие конкурсы будут проводиться регулярно.

Сегодня в 20.00 все урны для голосования в присутствии счетной комиссии были вскрыты и начался подсчет голосов.

Владимир Бурмыкин, врио главного врача детской инфекционной больницы №4:

Владимир Бурмыкин – В голосовании могли принять участие все пациенты. Конкурс был очень хорошо принят населением, люди с удовольствием голосовали за своих врачей. Администрация больницы проанализирует результаты конкурса. Конкурс «Любимый доктор» помогает и населению, и администрации, так как становится понятно, кто лучше из врачей, а кому не помешает улучшить качество работы. Мы обязательно поощрим лучших врачей.

Из порядка трех тысяч врачей в Тульской области победителями станут более ста. Они получат благодарности за участие в конкурсе и ценные подарки.

Итоги министерство здравоохранения Тульской области подведет на следующей неделе. Награждение победителей конкурса состоится в канун 8 Марта.