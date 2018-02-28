В Тульской области завершилось голосование за любимого доктора
Туляки могли проголосовать за любимого доктора в течение всего февраля.
В медучреждениях Тульской области завершилось голосование за лучших докторов по версии пациентов. 28 февраля стал последним днем, когда туляки могли написать фамилию любимого медика на бюллетене для голосования.
В бюллетенях пациенты оценивали не только профессионализм докторов, но и такие качества, как внимание, отзывчивость и другие.
Владимир Грицаюк
– Конкурс стартовал 1 февраля во всех медучреждениях региона. Его целью было определить лучших врачей, поднять авторитет медицинских профессий, подчеркнуть их значимость и привлечь внимание к культуре взаимного уважения в общении между пациентами и медработниками, – пояснил журналистам заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк. – Завтра к вечеру мы опубликуем результаты народного голосования по четырём номинациям. Предварительно, по всей Тульской области приняли участие в голосовании порядка 90 тысяч человек. В перспективе такие конкурсы будут проводиться регулярно.
Сегодня в 20.00 все урны для голосования в присутствии счетной комиссии были вскрыты и начался подсчет голосов.
Владимир Бурмыкин
– В голосовании могли принять участие все пациенты. Конкурс был очень хорошо принят населением, люди с удовольствием голосовали за своих врачей. Администрация больницы проанализирует результаты конкурса. Конкурс «Любимый доктор» помогает и населению, и администрации, так как становится понятно, кто лучше из врачей, а кому не помешает улучшить качество работы. Мы обязательно поощрим лучших врачей.