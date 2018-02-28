Над проезжей частью тульских дорог установят дублирующие светофоры

Фото из архива Myslo.

Работы будут завершены до конца 2018 года.

В 2018 году 10 млн рублей будут направлены на обустройство техническими средствами 16 объектов преимущественно в Советском территориальном округе. Работы завершат до 1 августа.

Также в 2018 году запланированы работы:

установка переходных ограждений на ул. Металлургов и пересечении проспекта Ленина с ул. Генерала Маргелова, а также вблизи детских образовательных учреждений по адресам: Одоевские шоссе / ул. М. Жукова; ул. Кирова / ул. Каракозова;

установка дорожных знаков 5.15.2 «Направление движения по полосам», дорожных знаков 6.16 «Стоп-линия»;

замена дорожных знаков приоритета на знаки, выполненные на флуорисцентном фоне;

нанесение разметки 1.12 «стоп-линия», 1.13, 1.14.1 «Зебра»;

установка дублирующих светофоров над проезжей частью.

Также с 8 января по 26 февраля 2018 года в Туле отремонтировали 100 светофоров. Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы составило план работ по реконструкции светофорных объектов, в которую входит полная замена устаревшего оборудования на новое. Реконструкция запланирована по адресам:

пересечение ул. Пролетарской и ул. К. Маркса;

пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской;

пересечение ул. Луначарского и ул. Демидовской;

пересечение ул. Болдина и ул. Оружейной.

Также в этом году в Туле составят паспорта светофорных объектов, в которых рассчитают оптимальный режим работы светофоров, исходя из актуальных данных о транспортных и пешеходных потоках на перекрестках города.