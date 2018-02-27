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В Тульской области подготовлены 10 пунктов мобильного обогрева для помощи автомобилистам

В Тульской области подготовлены 10 пунктов мобильного обогрева для помощи автомобилистам

Пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, печью, теплыми вещами и др.

Трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон» в Тульской области оборудованы 14 видеокамерами. Благодаря этому оперативно-дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России круглосуточно мониторит автомобильное движение.

Подготовлены восемь мобильных пунктов обогрева Главного управления и два — Тульского спасательного центра.

При необходимости пункты обогрева разворачиваются на протяженных участках трасс, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, чтобы в случае поломки автомобиля или происшествия на данном участке автодороги водители и пассажиры могли рассчитывать на своевременную помощь и обогрев.

Пункты обогрева укомплектованы спасательным оборудованием, полевой кухней, печью, теплыми вещами и другим необходимым средствами, полностью готовы оказать помощь пострадавшим.

В случае возникновения нештатной ситуации на дороге мобильный пункт обогрева сможет в максимально сжатые сроки переместиться к определенному месту трассы и оказать помощь попавшим в беду водителям.

В случае возникновения происшествия на дороге звоните в Единую службу спасения по телефонам 101, 112.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:53 +6
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