Тульскую область представили на международной туристической выставке в Сербии

Фото пресс-службы комитета по развитию туризма Тульской области.

Это крупнейшая выставка на Балканском полуострове и пятая по величине в Европе.

С 22 по 25 февраля в столице Сербии прошла 40-я международная туристическая выставка Sаjam Turizma. Ежегодно в Белград съезжаются более 70 000 посетителей из близлежащих стран.

На этот раз наряду с Москвой, Московской, Калининградской, Самарской, Калужской, Владимирской, Тверской, Ярославской и Тюменской областями и Республикой Коми частью национального стенда стала Тульская область.

Главной темой стенда стал чемпионат мира по футболу-2018, также были представлены новый федеральный туристический проект «Императорский маршрут» и национальный проект «Золотое кольцо России».

В рамках гастрономического часа «Вкусы России» гости выставки смогли попробовать традиционные угощения регионов-участников, в том числе бренды нашего региона — всемирно известный тульский пряник и белевскую пастилу.

Также гостям выставки был представлен видеоролик и полиграфическая продукция, рассказывающие о туристическом потенциале Тульской области.