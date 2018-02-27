Фото из архива Myslo.
В Туле пройдет региональный этап ГТО
В нем примут участие более 500 жителей региона из 26 муниципальных образований.
С 28 февраля по 4 марта в Туле пройдет региональный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Комплекс ГТО — это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на популяризацию массового спорта, оздоровление нации и развитие человеческого потенциала.
На этот раз в спортивном мероприятии примут участие более 500 туляков из 26 муниципальных образования региона.
Фестиваль пройдет на площадках:
- 28 февраля — Центр тестирования ВФСК ГТО города Тулы (ул. Степанова, д.44/ул. Гармонная, д. 37);
- 1 и 4 марта — Тула, 4-й Дачный проезд, 7Б (Щегловская засека);
- 3 марта — ФОК в поселке Ленинский, ул. Механизаторов, 10 В.
Победителей кубками, дипломами, медалями и ценными призами. Положение фестиваля здесь.
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