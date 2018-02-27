В Туле пройдет региональный этап ГТО

Фото из архива Myslo.

В нем примут участие более 500 жителей региона из 26 муниципальных образований.

С 28 февраля по 4 марта в Туле пройдет региональный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Комплекс ГТО — это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на популяризацию массового спорта, оздоровление нации и развитие человеческого потенциала.

На этот раз в спортивном мероприятии примут участие более 500 туляков из 26 муниципальных образования региона.

Фестиваль пройдет на площадках:

28 февраля — Центр тестирования ВФСК ГТО города Тулы (ул. Степанова, д.44/ул. Гармонная, д. 37);

1 и 4 марта — Тула, 4-й Дачный проезд, 7Б (Щегловская засека);

3 марта — ФОК в поселке Ленинский, ул. Механизаторов, 10 В.

Победителей кубками, дипломами, медалями и ценными призами. Положение фестиваля здесь.