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В Туле пройдет региональный этап ГТО
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет региональный этап ГТО

В нем примут участие более 500 жителей региона из 26 муниципальных образований.

С 28 февраля по 4 марта в Туле пройдет региональный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Комплекс ГТО — это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на популяризацию массового спорта, оздоровление нации и развитие человеческого потенциала.

На этот раз в спортивном мероприятии примут участие более 500 туляков из 26 муниципальных образования региона.

Фестиваль пройдет на площадках:

  • 28 февраля — Центр тестирования ВФСК ГТО города Тулы (ул. Степанова, д.44/ул. Гармонная, д. 37);
  • 1 и 4 марта — Тула, 4-й Дачный проезд, 7Б (Щегловская засека);
  • 3 марта — ФОК в поселке Ленинский, ул. Механизаторов, 10 В.

Победителей кубками, дипломами, медалями и ценными призами. Положение фестиваля здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:30 +5
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