Тульское Управление Росреестра проведёт «Единый день консультаций»

Задать все интересующие вопросы жители региона смогут в 22-х приёмных на территории области.

В четверг, 1 марта, Управление Росреестра по Тульской области проведет «День консультаций» для жителей региона. В 22-х приёмных пройдут консультации по различным вопросам, находящимся в компетенции ведомства.

Мероприятие приурочено к десятилетию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С 13.00 до 20.00 жители Тулы смогут получить бесплатную консультацию по следующим адресам:

ул. Сойфера, 20-А,

ул. Комсомольская, 45,

в отделении № 26 ГБУ ТО «МФЦ», пр. Ленина, 97.

Также приём пройдёт во всех территориальных подразделениях Росреестра в муниципальных образованиях Тульской области.