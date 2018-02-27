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Молодая тулячка после бурной ночи обокрала случайного знакомого

Молодая тулячка после бурной ночи обокрала случайного знакомого

Уголовное дело в отношении девушки направлено в Пролетарский районный суд.

Заместитель прокурора Пролетарского района утвердил заключение по уголовному делу по обвинению 21-летней Екатерины О. в краже с причинением потерпевшему значительного ущерба.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 27 декабря прошлого года девушка в алкомаркете познакомилась с мужчиной. Решив закрепить знакомство спиртным, они направились в квартиру туляка. Утром мужчина предложил продолжить праздник и отправился в магазин.

Воспользовавшись отсутствием нового знакомого, обвиняемая украла ноутбук, наручные часы и флакон духов – сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей. Воровка находится под подпиской о невыезде. Украденные вещи были изъяты и возвращены владельцу, уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +6
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