Молодая тулячка после бурной ночи обокрала случайного знакомого

Заместитель прокурора Пролетарского района утвердил заключение по уголовному делу по обвинению 21-летней Екатерины О. в краже с причинением потерпевшему значительного ущерба.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 27 декабря прошлого года девушка в алкомаркете познакомилась с мужчиной. Решив закрепить знакомство спиртным, они направились в квартиру туляка. Утром мужчина предложил продолжить праздник и отправился в магазин.

Воспользовавшись отсутствием нового знакомого, обвиняемая украла ноутбук, наручные часы и флакон духов – сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей. Воровка находится под подпиской о невыезде. Украденные вещи были изъяты и возвращены владельцу, уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.