Тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей
Торжественное мероприятие прошло в Тульской областной филармонии.
Во вторник, 27 февраля, тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей. В праздничной церемонии приняли участие около 500 человек – специалисты муниципальных комиссий, работники органов опеки и попечительства, сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня в систему профилактики преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних входят органы соцзащиты, опеки, здравоохранения, занятости, уполномоченный по правам ребенка и сотрудники полиции.
Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина поприветствовала гостей мероприятия и зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:
Вы выполняете одну из важнейших задач – защищаете права и интересы детей, учите их быть добрыми, честными и достойными гражданами России, стараетесь уберечь от негативного влияния извне, воспитываете и направляете их.
В ходе торжественной церемонии представителям областной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, а также сотрудникам полиции и УФСИН были вручены региональные награды, благодарственные письма и почётные грамоты.