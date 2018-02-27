Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Во вторник, 27 февраля, тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей. В праздничной церемонии приняли участие около 500 человек – специалисты муниципальных комиссий, работники органов опеки и попечительства, сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня в систему профилактики преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних входят органы соцзащиты, опеки, здравоохранения, занятости, уполномоченный по правам ребенка и сотрудники полиции.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина поприветствовала гостей мероприятия и зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

Вы выполняете одну из важнейших задач – защищаете права и интересы детей, учите их быть добрыми, честными и достойными гражданами России, стараетесь уберечь от негативного влияния извне, воспитываете и направляете их.

В ходе торжественной церемонии представителям областной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, а также сотрудникам полиции и УФСИН были вручены региональные награды, благодарственные письма и почётные грамоты.