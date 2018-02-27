новости
новости
Регистрация
Тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей

Торжественное мероприятие прошло в Тульской областной филармонии.

Во вторник, 27 февраля, тульские комиссии по делам несовершеннолетних отметили столетний юбилей. В праздничной церемонии приняли участие около 500 человек – специалисты муниципальных комиссий, работники органов опеки и попечительства, сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня в систему профилактики преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних входят органы соцзащиты, опеки, здравоохранения, занятости, уполномоченный по правам ребенка и сотрудники полиции.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина поприветствовала гостей мероприятия и зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

Вы выполняете одну из важнейших задач – защищаете права и интересы детей, учите их быть добрыми, честными и достойными гражданами России, стараетесь уберечь от негативного влияния извне, воспитываете и направляете их.

В ходе торжественной церемонии представителям областной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, а также сотрудникам полиции и УФСИН были вручены региональные награды, благодарственные письма и почётные грамоты.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +3
Другие статьи по темам
Событие
комиссии по делам несовершеннолетнихюбилейправительство Тульской областипрофилактика подростковой преступности
Люди
Алексей ДюминМарина Левина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульское Управление Росреестра проведёт «Единый день консультаций»
Тульское Управление Росреестра проведёт «Единый день консультаций»
Попарившись в бане, туляки украли из комнаты отдыха телевизор
Попарившись в бане, туляки украли из комнаты отдыха телевизор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.