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Тулякам вернут деньги при покупке 4G-смартфона к праздникам

Тулякам вернут деньги при покупке 4G-смартфона к праздникам

В акции участвуют три модели аппаратов: Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE, Tele2 Maxi Plus.

Поиск полезного, качественного и доступного по цене подарка в преддверии праздников часто отнимает много времени и сил. Именно в этот период актуальны различные акции, скидки, подарки, которые помогают сделать выбор и приобрести современный подарок себе или близким. Так, уже сейчас при покупке смартфона жители Тульской области получат до 1000 рублей на мобильную связь.

Акция называется «Кешбэк за покупку LTE-смартфона Tele2» и проходит до 3 апреля в салонах связи и интернет-магазине оператора. Участвуют в ней 3 модели аппаратов: Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE, Tele2 Maxi Plus. Бонус покупателям начисляется автоматически — достаточно лишь вставить SIM-карту Tele2 в первый слот смартфона. Размер кешбэка зависит от тарифного плана: пользователям тарифа «Мой онлайн» Tele2 вернет 500 рублей, «Мой онлайн+" - 1000 рублей. Средства будут зачислены на номер тремя частями в течение семи месяцев.

К слову, динамика последних лет показывает, что жители РФ стремятся покупать современные смартфоны с поддержкой 4G.

Так, к концу 2017 года доля пользователей таких аппаратов в сети оператора Tele2 составила уже 31%, при этом за 12 месяцев показатель вырос вдвое. Тенденция говорит о том, что технологии становятся доступнее — речь идет не только про постоянно снижающуюся стоимость смартфонов, но и про расширение покрытия сетей высокоскоростного интернета. А значит, предложение с кешбэком при покупке 4G-смартфона очень актуально.

справка

Tele2 Midi LTE за 3 499 рублей. Удобный смартфон, выполнен в лаконичном стиле и включает набор самых важных функций. Экран 4,5 дюйма, внешняя камера 3,2 МП, а внутренняя — 0,3 М. П. Встроенная память на 16 Гб, расширяется при помощи MicroSD.

Tele2 Maxi LTE за 4 499 рублей. Оптимальное соотношение цены и качества. Экран 5 дюймов, внешняя камера 5 МП, внутренняя — 0,3 МП. 8 Гб встроенной памяти, расширяется при помощи MicroSD. Мощный аккумулятор, который «держит» заряд даже на морозе.

Tele2 Maxi Plus за 6 999 рублей. Устройство для «продвинутых» пользователей. Экран 5,5 дюйма, внешняя камера 13 МП, внутренняя — 5 МП, встроенная память 16 Гб, расширяется при помощи MicroSD. Мощные аккумулятор и камера позволят снимать качественное видео или делать яркие фото.

сегодня, в 17:56
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