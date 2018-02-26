Жители ефремовской деревни: «Мы утопаем в снегу!»

В редакцию Myslo обратились жители деревни Прилепы Ефремовского района. По словам местной жительницы Натальи Александровны, дороги в населенном зимой практически не чистят.

– Наша деревня утопает в снегу! Мы звоним в администрацию, но всё без толку. Дороги прочистили только после того, как мы дозвонились в МЧС. Кстати, первый раз за зиму, — говорит Наталья Александровна. — В прошлом году к нам с трудом добирались скорые. Медикам пришлось оставлять машину и идти пешком.

Населенный пункт находится всего в 10-12 км от районного центра, однако такое удачное соседство особой роли в жизни Прилеп не играет. Ранней весной и осенью ситуация с дорогами только ухудшается.

– Добраться к своему дому очень сложно. Наша деревня находится в низине, у нас болотистая местность. Вот так идешь домой по грязи, и топнешь, вязнешь, как в болоте! — возмущается местная жительница. — Мы все уже измучились, терпения просто больше нет. Дорога — наш бич!

Вот так дороги выглядят осенью: