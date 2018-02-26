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Жители ефремовской деревни: «Мы утопаем в снегу!»

Жители ефремовской деревни: «Мы утопаем в снегу!»

По словам местной жительницы, Прилепы буквально утопают в снегу.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Прилепы Ефремовского района. По словам местной жительницы Натальи Александровны, дороги в населенном зимой практически не чистят.
 
– Наша деревня утопает в снегу! Мы звоним в администрацию, но всё без толку. Дороги прочистили только после того, как мы дозвонились в МЧС. Кстати, первый раз за зиму, — говорит Наталья Александровна. — В прошлом году к нам с трудом добирались скорые. Медикам пришлось оставлять машину и идти пешком.
 
Населенный пункт находится всего в 10-12 км от районного центра, однако такое удачное соседство особой роли в жизни Прилеп не играет. Ранней весной и осенью ситуация с дорогами только ухудшается.
 
– Добраться к своему дому очень сложно. Наша деревня находится в низине, у нас болотистая местность. Вот так идешь домой по грязи, и топнешь, вязнешь, как в болоте! — возмущается местная жительница. — Мы все уже измучились, терпения просто больше нет. Дорога — наш бич!
 
Вот так дороги выглядят осенью:
В администрации МО Ефремовский район Myslo рассказали, что дороги в деревне чистят по мере поступления жалоб. В 2018 году дороги планируют засыпать щебенкой. Правда, в каком именно месяце это произойдет, не сообщили.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 +4
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