Тульские велогонщики выступят на чемпионате мира

В голландском Апелдорне с 28 февраля по 4 марта пройдет чемпионат мира по велоспорту. В соревнованиях примут участие и тульские спортсмены.

Александр Дубченко выступит в командном спринте, Никита Шуршин — в индивидуальном спринте, Максим Пискунов — в скрэтче, Денис Некрасов — в гонке по очкам, Анастасия Войнова — в индивидуальном и командном спринте и кейрине, Евгения Аугустинас (Романюта) — в гонке по очкам.