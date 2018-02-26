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Тульские велогонщики выступят на чемпионате мира

Тульские велогонщики выступят на чемпионате мира

Соревнования пройдут в Голландии.

В голландском Апелдорне с 28 февраля по 4 марта пройдет чемпионат мира по велоспорту. В соревнованиях примут участие и тульские спортсмены.

Александр Дубченко выступит в командном спринте, Никита Шуршин — в индивидуальном спринте, Максим Пискунов — в скрэтче, Денис Некрасов — в гонке по очкам, Анастасия Войнова — в индивидуальном и командном спринте и кейрине, Евгения Аугустинас (Романюта) — в гонке по очкам.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 +3
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