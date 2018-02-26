Министерство культуры РФ выделит Новомосковскому драмтеатру 5,5 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Средства пойдут на приобретение звуковой и световой аппаратуры.

25 февраля Новомосковский драматический театр имени В. М. Качалина отметил 80-летие со дня основания. По случаю юбилея в фойе была открыта памятная доска заслуженным артистам и работникам театра.

В рамках одного из федеральных проектов развития театров в малых городах, которое реализует Министерство культуры РФ, театр получил 5,5 млн рублей на приобретение современной звуковой и световой аппаратуры.

По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, новое техническое оснащение позволит расширить творческие возможности

История творческого коллектива началась в 1934 году с театра-студии. Во время Великой Отечественной войны спектакли проходили в малых горняцких клубах.

Сейчас им руководит выпускник Щукинского театрального института при Вахтанговском театре Михаил Казанцев. Репертуар постоянно обновляется, в год театр выпускает 6-7 премьер.