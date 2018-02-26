В центральной части России ночью ожидаются морозы до -32 градусов

Сотрудники МЧС рекомендуют лишний раз не выходить из дома.

Подмосковные спасатели призывают жителей по возможности не покидать свои дома этой ночью – ожидаются аномальные морозы, до -32 градусов.

Если выйти из дома всё же необходимо, сотрудники МЧС советуют пользоваться защитным жирным кремом и постоянно двигаться во время пребывания на морозе.

Первая помощь при обморожении

Первое, что надо сделать при признаках обморожения – доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую обувь, носки, перчатки и срочно вызвать скорую помощь.

При обморожении первой степени охлаждённые участки следует согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.

При более серьёзном обморожении нужно наложить на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку, дать пострадавшему горячее питьё или пищу, таблетку аспирина или анальгина.

Не рекомендуется растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции.

Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и другие источники тепла. Втирание масел, жира, растирание спиртом тканей при глубоком обморожении тоже запрещено.

При лёгком охлаждении эффективным методом является согревание пострадавшего в тёплой ванне при начальной температуре воды 24 градуса, которую повышают до нормальной температуры тела.