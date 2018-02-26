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Российский Минтруд решил повысить пособие по безработице

Российский Минтруд решил повысить пособие по безработице

Кроме того, планируется упрощение процедуры признания гражданина официально безработным.

Министерство труда и соцзащиты готовит законопроект об увеличении пособия по безработице. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее глава Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что сложный порядок получения пособия и его незначительный размер – причина низкого уровня официальной безработицы в стране.

Минимальная и максимальная величина пособия остаются неизменными с 2009 года и составляют 850 и 4900 рублей соответственно. Максимальное пособие составляет всего 52% МРОТ, и люди просто не видят смысла регистрироваться в службе занятости.

Отвечая на критику, специалисты министерства сообщили, что новый законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице и упростить условия признания гражданина безработным.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:15 +5
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