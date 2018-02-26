новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора нашли нарушения в трёх кафе

Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора нашли нарушения в трёх кафе

В отношении ответственных лиц составлены административные протоколы.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановые проверки в трёх кафе на территории Щекинского, Суворовского и Белевского районов.

В щекинском кафе «Теремок» были выявлены нарушения требований санитарно-технического содержания помещений. Кроме того, там не соблюдались сроки годности и условий хранения продуктов, а на отдельные товары отсутствовала сопроводительная документация. Один из сотрудников был уличен в курении на рабочем месте.

В белевском кафе-баре «Интер» не было накладных на продукты, отсутствовала инструкция по режиму мытья посуды, а посетителей обслуживала сотрудница, не прошедшая периодический медицинский осмотр. Аналогичные нарушения инспекторы выявили и в суворовском кафе «Алина».

В отношении ответственных лиц составлены административные протоколы, выданы предписания об устранении нарушений, нелегальная продукция изъята из оборота.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +2
Другие статьи по темам
Событие
проверка Роспотребнадзоракафенарушения санитарных нормпроверка заведений общественного питания
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском осудили таксиста, угрожавшего пассажирке пистолетом
В Донском осудили таксиста, угрожавшего пассажирке пистолетом
В конкурсе селфи туляки могут выиграть автомобиль
В конкурсе селфи туляки могут выиграть автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.