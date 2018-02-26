Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора нашли нарушения в трёх кафе

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановые проверки в трёх кафе на территории Щекинского, Суворовского и Белевского районов.

В щекинском кафе «Теремок» были выявлены нарушения требований санитарно-технического содержания помещений. Кроме того, там не соблюдались сроки годности и условий хранения продуктов, а на отдельные товары отсутствовала сопроводительная документация. Один из сотрудников был уличен в курении на рабочем месте.

В белевском кафе-баре «Интер» не было накладных на продукты, отсутствовала инструкция по режиму мытья посуды, а посетителей обслуживала сотрудница, не прошедшая периодический медицинский осмотр. Аналогичные нарушения инспекторы выявили и в суворовском кафе «Алина».

В отношении ответственных лиц составлены административные протоколы, выданы предписания об устранении нарушений, нелегальная продукция изъята из оборота.