В Донском осудили таксиста, угрожавшего пассажирке пистолетом

Молодой человек проведёт 360 часов на обязательных работах.

В Донском вынесен приговор 19-летнему таксисту, который признан виновным в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 30 октября прошлого года, около половины девятого вечера водитель, находясь на работе, поспорил пассажиркой – причиной раздора стала стоимость поездки.

Молодой человек достал из «бардачка» пистолет и, угрожая, приставил дуло к голове потерпевшей. Женщина успела позвонить оператору таксопарка и сообщить о происшествии. С учетом обстоятельств совершенного преступления и личности виновного молодому человеку назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ