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В Донском осудили таксиста, угрожавшего пассажирке пистолетом

В Донском осудили таксиста, угрожавшего пассажирке пистолетом

Молодой человек проведёт 360 часов на обязательных работах.

В Донском вынесен приговор 19-летнему таксисту, который признан виновным в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 30 октября прошлого года, около половины девятого вечера водитель, находясь на работе, поспорил пассажиркой – причиной раздора стала стоимость поездки.

Молодой человек достал из «бардачка» пистолет и, угрожая, приставил дуло к голове потерпевшей. Женщина успела позвонить оператору таксопарка и сообщить о происшествии. С учетом обстоятельств совершенного преступления и личности виновного молодому человеку назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +2
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