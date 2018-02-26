В конкурсе селфи туляки могут выиграть автомобиль

Акция стартовала месяц назад. Первый этап был посвящён Дню влюбленных – из 150 участников трое получили сертификаты номиналом 5 тысяч рублей на романтический ужин в ресторане. Во втором этапе, приуроченном ко Дню защитников Отечества, одержали победу три очаровательные тулячки – им вручили сертификаты на экстремальный отдых в парке Некрасово.

Следующий этап приурочен к Международному женскому дню, а основной розыгрыш приурочен ко Дню независимости Крыма – 18 марта. В этот день будет разыгран главный приз – автомобиль.

Принять участие в акции могут активные пользователи соцсетей в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Тульской области. Подробности можно узнать здесь.