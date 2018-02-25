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Погода в Туле 26 февраля: морозно и малооблачно
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 26 февраля: морозно и малооблачно

Синоптики обещают гололедицу на дорогах и северный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 26 февраля, в области ожидается переменная облачность.

Местами возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер Северный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью составит −23…−18°С, местами до -28°С, днем столбики термометра поднимутся до -8°С.

Атмосферное давление в норме — 745−750 мм рт. ст.

Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 08:00 +2
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