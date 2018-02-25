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Где завтра в Туле не будет электричества?
Фото youtube.com.

Где завтра в Туле не будет электричества?

Публикуем полный список адресов.

26 февраля в Туле сотрудники Тулгорэлектросетей будут проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим по ряду адресов будет прекращена подача электроэнергии: 

  • ул. Октябрьская, 43;
  • ул. Курская, 5-61, 2-12-а;
  • ул. Щепкина, 1-21;
  • ул. Газовая, 30, 32, 34;
  • ул. Ермоловой, 1-13, 2-20;
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в;
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48;
  • пр-зд Верещагина, 1-7;
  • Епифанское ш., 27-35;
  • п. Восточный, 3-а, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а, 86, 84, 87, 70-74, 85; пер. Трудовой, 3; 
  • п. Н. Скуратово, 82-а;
  • п. Окт., 8-й пр-зд, 54-74, 45-61; 9-й пр-зд, 58--66, 67-75; 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88; ул. Кап. Громова, 7-17, 10-34;
  • п. Окт., 8-й пр-зд, 54-74, 45-61; 9-й пр-зд, 58--66, 67-75; 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88; ул. Кап. Громова, 7-17, 10-34.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:37 +2
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