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В Туле пройдут соревнования по постройке иглу

В Туле пройдут соревнования по постройке иглу

Городские соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу» пройдут 4 марта в 11.00 около нижнего пруда Центрального парка.

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: взрослые (Золотая иглу) и школьные команды (Серебряная иглу). 

Состав взрослой команды - 6 человек, из них не менее двух девушек. Для школьных команд состав участников не ограничен (возраст – не старше 17 лет). В состав команды обязательно должны входить два взрослых представителя. 

Предварительные заявки на участие можно подать до 2 марта включительно, написав сообщение на почту a.e.miller@mail.ru

Заявка должна содержать: 

  • название команды с указанием административно-территориальной принадлежности,
  • ФИО капитана команды и участников команды с годом рождения,
  • контактный номер телефона, страничка в ВК или электронная почта участника. 

3 марта в 12 часов состоится консультация по строительству иглу: практика у нижнего пруда в парке им. Белоусова. 

сегодня, в 18:17 +7
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