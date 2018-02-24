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Когда Тулу покинут крепкие морозы

Когда Тулу покинут крепкие морозы

В Тульской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Myslo публикует предварительный прогноз погоды.

Предстоящие праздничные и выходные дни в Туле аномально холодные: столбики термометра опустятся до -25. Когда же потеплеет? По данным метеорологов, это случится уже через неделю — примерно с 6 марта. 

Напомним, Тульский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредил об аномально-холодной погоде с 23 по 28 февраля 2018 года на территории Тульской области: среднесуточная температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы. 

вчера, в 22:23 +1
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