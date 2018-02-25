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Погода в Туле 25 февраля: облачно и морозно
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 25 февраля: облачно и морозно

До конца зимы туляков ждет аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12°С ниже нормы.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в нашем регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. ветер Северо-Восточный, до 8 м/с.

Днем столбики термометра поднимутся до отметки -15°С, ночью опустятся до -23°С, местами до -28°С.

Атмосферное давление в норме — 745−750 мм ртутного столба.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:21 +4
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