Погода в Туле 25 февраля: облачно и морозно

Фото из архива Myslo.

До конца зимы туляков ждет аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12°С ниже нормы.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в нашем регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. ветер Северо-Восточный, до 8 м/с.

Днем столбики термометра поднимутся до отметки -15°С, ночью опустятся до -23°С, местами до -28°С.

Атмосферное давление в норме — 745−750 мм ртутного столба.