Миодраг Божович: «Мы провели успешную трансферную кампанию»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о сильных качествах новичка команды — ивуарийца Хабиба Майга, с которым клуб заключил арендное соглашение.

– Майга — очень молодой игрок, ему всего 22. Но при этом он имеет немалый опыт за спиной, провел во Франции более 20 игр. А это — один из сильнейших чемпионатов в Европе. Жалко, что нам удалось взять его всего лишь в аренду. «Сент-Этьенн» на него рассчитывает в будущем, а сейчас для этого клуба было важно, чтобы Хабиб постоянно играл. По амплуа он — опорный полузащитник. Очень цепкий, побеждающий в единоборствах, отдающий отличные передачи. Словом, это тот самый хавбек, который нам был нужен. Надеемся, Майга поможет нам в этом сезоне, — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

— Теперь, после прихода опорника, можно сказать, что «Арсенал» укомплектован?

– Наверное, да. Позиции, которые требовалось усилить в первую очередь, мы усилили. Можно сказать, что мы провели очень успешную трансферную кампанию.

Ранее оружейники подписали контракты с футболистами Артемом Дзюбой, Иваном Новосельцевым и Игорем Обуховым. Команду покинул единственный игрок — вратарь Владимир Габулов. Он стал игроком бельгийского «Брюгге».