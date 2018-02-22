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К памятнику героическим защитникам Тулы возложили цветы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

К памятнику героическим защитникам Тулы возложили цветы

В церемонии приняли участие глава региона, ветераны Великой Отечественной войны и жители города.

В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, у памятника героическим защитникам Тулы на площади Победы состоялась церемония возложения цветов.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Тульского суворовского военного училища, студенты и жители города.

По традиции праздничным маршем по площади Победы прошли воины Тульского гарнизона.

Участники церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания, прогремел ружейный салют.

Полный список мероприятий к 23 февраля смотрите здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:26 +2
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