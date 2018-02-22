Фото пресс-службы правительства Тульской области.
К памятнику героическим защитникам Тулы возложили цветы
В церемонии приняли участие глава региона, ветераны Великой Отечественной войны и жители города.
В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, у памятника героическим защитникам Тулы на площади Победы состоялась церемония возложения цветов.
В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Тульского суворовского военного училища, студенты и жители города.
По традиции праздничным маршем по площади Победы прошли воины Тульского гарнизона.
Участники церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания, прогремел ружейный салют.
Полный список мероприятий к 23 февраля смотрите здесь.
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