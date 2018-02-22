В Тульской области уничтожили более 70 кг польских груш

20 февраля сотрудники Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в ходе совместного рейда с Тульской таможней провели проверку на территории оптово-розничного рынка «Овощи-фрукты» в Ефремове на ул. Новик.

В результате проверки выявлена партия груш свежих происхождением Республика Польша общим весом 70,52 кг без фитосанитарных сопроводительных документов. Груши ввезены из Литовской Республики через Республику Беларусь.

Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, изъята из оборота и уничтожена в установленном законом РФ порядке.