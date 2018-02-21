Полная афиша мероприятий в Туле ко Дню защитника Отечества

Фото Алексея Пирязева.

Жителей и гостей города ждут экскурсии, концерты, соревнования и возложения цветов к мемориалам.

22 февраля

9.00 Первенство МБУ СШ «Металлург» по мини-футболу среди команд 2006−2008 годов рождения, посвященное «Дню Защитника Отечества». Спорткомплекс «Металлург», ул. Кутузова, 229

10.00 Возложение цветов к Вечному огню мемориала «Героическим защитникам Тулы в 1941 году». Площадь Победы

12.00 Возложение цветов и венков на братских захоронениях. Пос. Петелино, ул. Парковая, 4

12.00 Возложение цветов к воинскому захоронению «Скульптура скорбящей женщины-солдата». С. Зайцево

12.00 Возложение к монументу «Воинам, погибшим при освобождении п. Косая Гора». Пос. Косая Гора

12.00 Возложение цветов и венков на братских захоронениях. Пос. Прилепы, ул. Буденного, 7

14.00 Спортивно — игровая программа, посвященная Дню Защитника Отечества, «Есть такая профессия — Родину защищать». МБУДО «Детско-юношеский Центр», ул. Коминтерна, 22

14.00 Конкурсная программа «Первый из первых». МАУК КДС ДК «Хомяково». Пос. Хомяково, ул. Берёзовская, 2.

16.00 Любительское соревнование по мини-футболу в рамках Дня защитника Отечества. МБУК КДО филиал «Барсуковский». Пос. Барсуки, ул. Ленина, 12

16.00 Выставка рисунков «Мой папа — защитник Отечества». МБУК КДО филиал «Прилепский». Д. Старое Басово, 38

17.00 Тематический вечер «Защитники Отечества» МБУК КДО филиал «Прилепский». Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18.

17.00 Развлекательная программа «Мужчина — значит мужество и честь». МБУК КДО филиал «Богучаровский». С. Архангельское, ул. Промышленная, 2

18.00 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества МАУК КДС «Центр культуры и досуга». ул. Металлургов, 22.

18.00 Музыкальный конкурс «Битва солистов». МБУК КДО филиал «Прилепский». Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9

18.00 Турнир по теннису, аэрохоккею, бильярду. МБУК КДО филиал «Богучаровский». Пос. Октябрьский, 113

18.00 Праздничный концерт «Аты — баты — вот такие мы солдаты!». МБУК КДО филиал «Плехановский». Пос. Плеханово, ул. Заводская, 17а

19.00 Танцевальный вечер «Мужской сегодня праздник». МБУК КДО филиал «Богучаровский». С. Архангельское, ул. Промышленная, 2

19.00 Любительское соревнование по волейболу (взрослые). МБУК КДО филиал «Барсуковский». Пос. Барсуки, ул. Ленина, 12

19.00 Концертная программа «Армия без женщин». МБУК КДО филиал «Шатский». Пос. Шатск, ул. Садовая, 1-а

19.30 Концерт «Сегодня праздник Ваш, мужчины!». МБУК КДО филиал «Иншинский». Пос. Иншинский, 22

23 февраля

11.00 VII Областной конкурс военно-патриотической песни им. Е. Коновалова «Свято чтим…». МБУК КДО филиал «Концертный зал «Орион». Пос. Ленинский, ул. Ленина, 1

11.30 Открытое первенство МБУ СШ «Металлург» по рукопашному бою среди юношей 9−10, 11−13 лет. Спорткомплекс «Металлург», ул. Кутузова, 229

20.00 Любительское соревнование по баскетболу среди мужчин. МБУК КДО филиал «Барсуковский». Пос. Барсуки, ул. Ленина, 12

24 февраля

13.00 Любительское соревнование по футболу (мужчины). МБУК КДО филиал «Барсуковский». Пос. Барсуки, ул. Ленина, 12

13.00 Оздоровительно-познавательная программа «Рыцарский турнир вежливости». МБУК КДО филиал «Федоровский». Д. Коптево, 75

14.00 Праздничный концерт «День защитника отечества». МБУК КДО филиал «Богучаровский». Пос. Рождественский ул. 40 лет Октября, 1

25 февраля

10.00 Открытое первенство Тулы по мини-футболу среди команд СШ и СК 2006−2008 годов рождения, посвященное памяти Тульского легендарного тренера 70−90-х годов В. Ф. Алехина . Спорткомплекс «Металлург», ул. Кутузова, 229

11.00 Турнир по мини-футболу, памяти воина-интернационалиста А. Чихирева. МБУК КДО. Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9

27 февраля

11.00 Интерактивная площадка «Большие маневры». МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания», ул. Кутузова, 20 В.

1- 28 февраля

Экспозиция в музее МБУДО Детско-юношеский Центр» «Защитники Тулы», ул. Коминтерна, 22. Тел: 50−51−49,

Цикл экскурсий в музее истории Пролетарского района «Этапы развития Российской армии». МБУДО «Дом детского творчества», ул. Чаплыгина, 4. Тел: 45−10−92

16 — 28 февраля

Выставка детских рисунков «Армейские будни». МБУДО «Детско-юношеский Центр», ул. Коминтерна, 22. Тел: 50−51−49,