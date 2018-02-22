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1 марта в Алексинском районе откроется модульный ФАП
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области.

1 марта в Алексинском районе откроется модульный ФАП

В здравпункте будут обслуживаться 220 человек.

1 марта в деревне Егнышевка Алексинского района откроется модульный ФАП. Здесь жителям будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь. Специалисты будут проводить вакцинацию, ЭКГ, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови.

Помимо этого врачи будут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Будут приезжать мобильные комплексы с флюорографом и маммографом.

Переносная укладка, которой оборудован ФАП, позволит оказывать неотложную помощь, в том числе и на дому. Также в здравпункте будет вестись наблюдение за детьми первого года жизни.

Здесь же жители района смогут приобрести лекарственные препараты.

Всего в новом здравпункте будут обслуживаться 220 человек.

С 1 марта он будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:23 0
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Место
Деревня ЕгнышевкаАлексинский районТульская область

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