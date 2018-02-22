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В Туле в массовом ДТП пострадала женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в массовом ДТП пострадала женщина

Столкнулись четыре автомобиля.

21 февраля в 19.55 в Туле на 1-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» (через «Тулачермет») 54-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» врезался в ПАЗ-32053, а затем в «Киа Рио» и «Хёндэ Элантра». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадала 34-летняя женщина — водитель «Киа». Медицинскую помощь пострадавшей оказали в больнице.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:19 +1
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