В мини-отеле тулячка украла у собутыльницы шубу и золотые украшения

В Туле полицейские раскрыли кражу у постоялицы мини-отеля. По предварительным данным, 44-летняя потерпевшая пригласила в свой номер случайную знакомую, которую знала непродолжительное время. Вместе они распивали алкоголь.

Предположительно, дождавшись, когда проживающая в номере женщина уснет, злоумышленница забрала принадлежащие ей шубу и золотые украшения, после чего покинула мини-отель. Ущерб владелице составил 220 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию, дав описание вероятной похитительницы.

- Получив сведения о злоумышленнице, полицейские предположили, что к краже может быть причастна 39-летняя безработная тулячка, проживающая неподалеку от места происшествия и склонная к совершениям противоправных деяний. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемая призналась в содеянном. У нее обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Криволученский» возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».