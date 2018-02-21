Как будут работать тульские музеи в праздничные дни

Фото из архива Myslo.

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта все филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» (кроме филиала «Музей «Тульские самовары») открыты для приема посетителей.

В режиме с 10.00 до 20.00 в вышеуказанные дни работают следующие филиалы:

Тульский областной краеведческий музей,

Тульский областной художественный музей,

Тульский кремль,

Тульский военно-исторический музей,

Выставочный зал,

Историко-мемориальный музей Демидовых,

Дом-музей В.В. Вересаева,

Музей П.Н. Крылова,

Музей Н.И. Белобородова.

Богородицкий дворец-музей работает с 10.00 до 19.00; отдел на ж/д – с 10.00 до 18.00.

В режиме с 10.00 до 18.00 для посетителей открыты:

Музей «Спасское»,

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»,

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13» работает в режиме с 11.00 до 19.00.