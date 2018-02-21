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Как будут работать тульские музеи в праздничные дни
Фото из архива Myslo.

Как будут работать тульские музеи в праздничные дни

Публикуем режим работы.

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта все филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» (кроме филиала «Музей «Тульские самовары») открыты для приема посетителей.

В режиме с 10.00 до 20.00 в вышеуказанные дни работают следующие филиалы:

  • Тульский областной краеведческий музей,
  • Тульский областной художественный музей,
  • Тульский кремль,
  • Тульский военно-исторический музей,
  • Выставочный зал,
  • Историко-мемориальный музей Демидовых,
  • Дом-музей В.В. Вересаева,
  • Музей П.Н. Крылова,
  • Музей Н.И. Белобородова.

Богородицкий дворец-музей работает с 10.00 до 19.00; отдел на ж/д – с 10.00 до 18.00.

В режиме с 10.00 до 18.00 для посетителей открыты:

  • Музей «Спасское»,
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»,
  • Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13» работает в режиме с 11.00 до 19.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 +2
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