Фото из архива Myslo.
Как будут работать тульские музеи в праздничные дни
Публикуем режим работы.
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта все филиалы ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» (кроме филиала «Музей «Тульские самовары») открыты для приема посетителей.
В режиме с 10.00 до 20.00 в вышеуказанные дни работают следующие филиалы:
- Тульский областной краеведческий музей,
- Тульский областной художественный музей,
- Тульский кремль,
- Тульский военно-исторический музей,
- Выставочный зал,
- Историко-мемориальный музей Демидовых,
- Дом-музей В.В. Вересаева,
- Музей П.Н. Крылова,
- Музей Н.И. Белобородова.
Богородицкий дворец-музей работает с 10.00 до 19.00; отдел на ж/д – с 10.00 до 18.00.
В режиме с 10.00 до 18.00 для посетителей открыты:
- Музей «Спасское»,
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»,
- Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева.
Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13» работает в режиме с 11.00 до 19.00.
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