новости
новости
Регистрация
Возле Тульского кремля археологи обнаружили гробы-колоды
Фото: lipetskmedia.ru.

Возле Тульского кремля археологи обнаружили гробы-колоды

Экспонаты станут частью коллекции Тульского областного краеведческого музея.

Липецкие археологи продолжают проводить масштабные исторические исследования в центре Тулы. Очередные находки липчане обнаружили в западной части тульского Кремля. Ученые в районе улицы Советская наткнулись на участок древнего кладбища с уникальными захоронениями XVIII века. Об этом сообщает портал «Липецк Медиа».

Особенностью захоронения является форма гробов. Выполнены они из цельных стволов дуба в виде так называемых колод.

Всего на исследуемом участке погоста обнаружены восемь гробов, где были похоронены взрослые и дети.

Также на погосте исследователи нашли медные нательные крестики, обувь, остатки одежды.

Кладбищенские останки передадут антропологам. Ученые выяснят, какой образ жизни вели эти люди и причину их смерти. По одной из версий, умершие стали жертвой чумы, свирепствовавшей в Туле в 70-х годах XVIII столетия. Кости в дальнейшем будут перезахоронены по православному обряду.

Напомним, ранее около западной стены Кремля археологи обнаружили лавки торговых рядов.

А еще ученые наткнулись на трактир, где хранились старинные бутылки под горячительные напитки.

Экспонаты станут частью коллекции Тульского областного краеведческого музея.

Сюжет: Металлистов стала пешеходной
Военные тренажёры, казачья сторожа и часовня: какие сюрпризы ждут туляков на улице Металлистов
Жизнь Тулы и области
Военные тренажёры, казачья сторожа и часовня: какие сюрпризы ждут туляков на улице Металлистов
19 февраля, в 20:20, 127 3875 -1
Работы по прокладке основных коммуникаций на улице Металлистов в Туле завершены
Жизнь Тулы и области
Работы по прокладке основных коммуникаций на улице Металлистов в Туле завершены
11 января, в 13:56, 33 5203 3
До конца года в Туле на ул. Металлистов переустроят системы жизнеобеспечения
Жизнь Тулы и области
До конца года в Туле на ул. Металлистов переустроят системы жизнеобеспечения
13 декабря, в 12:34, 79 2056 5
Стоимость аренды домов по ул. Металлистов в Туле выросла с 1 рубля до 700 тысяч
Жизнь Тулы и области
Стоимость аренды домов по ул. Металлистов в Туле выросла с 1 рубля до 700 тысяч
22 ноября 2017, в 11:15, 102 3818 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:13 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
археологигробыТульский кремль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле возле ТРЦ «Рио» КамАЗ со снегом протаранил легковушку
В Туле возле ТРЦ «Рио» КамАЗ со снегом протаранил легковушку
Как будут работать тульские музеи в праздничные дни
Как будут работать тульские музеи в праздничные дни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.