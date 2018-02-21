Возле Тульского кремля археологи обнаружили гробы-колоды

Фото: lipetskmedia.ru.

Липецкие археологи продолжают проводить масштабные исторические исследования в центре Тулы. Очередные находки липчане обнаружили в западной части тульского Кремля. Ученые в районе улицы Советская наткнулись на участок древнего кладбища с уникальными захоронениями XVIII века. Об этом сообщает портал «Липецк Медиа».

Особенностью захоронения является форма гробов. Выполнены они из цельных стволов дуба в виде так называемых колод.

Всего на исследуемом участке погоста обнаружены восемь гробов, где были похоронены взрослые и дети.

Также на погосте исследователи нашли медные нательные крестики, обувь, остатки одежды.

Кладбищенские останки передадут антропологам. Ученые выяснят, какой образ жизни вели эти люди и причину их смерти. По одной из версий, умершие стали жертвой чумы, свирепствовавшей в Туле в 70-х годах XVIII столетия. Кости в дальнейшем будут перезахоронены по православному обряду.

Напомним, ранее около западной стены Кремля археологи обнаружили лавки торговых рядов.

А еще ученые наткнулись на трактир, где хранились старинные бутылки под горячительные напитки.

Экспонаты станут частью коллекции Тульского областного краеведческого музея.