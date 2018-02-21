В Туле найдена «новая» улица – имени Розы Люксзембург

Фото Екатерины Мишиной.

Туляки сообщают в социальных сетях, что на Пролетарском мосту повесили дорожный знак с ошибкой. Понятно, что сама Розалия взяла псевдоним «Люксембург», поменяв в своей настоящей фамилии одну букву. Но не эту!

В Туле часто с аншлагами и знаками всякие казусы случаются.

В прошлом году на доме № 23 по улице Льва Толстого неизвестные повесили аншлаг с неправильным указанием названия улицы: «ул. Л. ТолстоВА».

Или вот такое. Ну тут типичный казус, на любителя:

Роза Люксембург (настоящее имя Розалия Люксенбург) — польско-немецкий теоретик марксизма, философ, экономист и публицист.

Одна из наиболее влиятельных деятельниц немецкой и европейской революционной левой социал-демократии.

За антивоенную агитацию в годы Первой мировой войны подверглась репрессиям — суммарный срок, проведённый в тюрьмах, составил около четырех лет. Одна из основателей антивоенного Союза Спартака и Коммунистической партии Германии. Схвачена и убита вместе с соратником по партии Карлом Либкнехтом после подавления восстания берлинских рабочих в январе 1919 года.