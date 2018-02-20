В Туле 21 февраля будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта
Меры связаны с проведением в городе совещания с участием генпрокурора Юрия Чайки.
Напомним, в среду, 21 февраля, в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта в связи с совещанием при генеральном прокуроре России.
С 00.00 до 15.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская,
- по пр. Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской,
- в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской,
- на территории, прилегающей к дому № 1-д по ул. Октябрьской («Пряности и радости»),
- на Крестовоздвиженской площади,
- на территории, прилегающей к дому № 47 по ул. Советской.
Ограничено движение всех видов транспортных средств:
- с 8.00 до 15.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской,
- с 10.00 до 15.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.
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