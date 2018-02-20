новости
новости
Регистрация
В Туле 21 февраля будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта

В Туле 21 февраля будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта

Меры связаны с проведением в городе совещания с участием генпрокурора Юрия Чайки.

Напомним, в среду, 21 февраля, в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта в связи с совещанием при генеральном прокуроре России.

С 00.00 до 15.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская,
  • по пр. Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской,
  • в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской,
  • на территории, прилегающей к дому № 1-д по ул. Октябрьской («Пряности и радости»),
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • на территории, прилегающей к дому № 47 по ул. Советской.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 8.00 до 15.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской,
  • с 10.00 до 15.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ограничение движенияограничение парковкизапретят парковкупарковка и стоянкацентр Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Груздев вошел в высший совет партии «Единая Россия»
Владимир Груздев вошел в высший совет партии «Единая Россия»
Погода в Туле 21 февраля: похолодание, снег и ветер
Погода в Туле 21 февраля: похолодание, снег и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.