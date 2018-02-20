В Туле 21 февраля будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта

Меры связаны с проведением в городе совещания с участием генпрокурора Юрия Чайки.

Напомним, в среду, 21 февраля, в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта в связи с совещанием при генеральном прокуроре России.

С 00.00 до 15.00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская,

по пр. Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской,

в Оружейном переулке на участке от ул. Демидовской до ул. Октябрьской,

на территории, прилегающей к дому № 1-д по ул. Октябрьской («Пряности и радости»),

на Крестовоздвиженской площади,

на территории, прилегающей к дому № 47 по ул. Советской.

Ограничено движение всех видов транспортных средств: