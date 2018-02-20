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Погода в Туле 21 февраля: похолодание, снег и ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 21 февраля: похолодание, снег и ветер

Синоптики обещают гололедицу на дорогах и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе прогнозируется переменная облачность.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Ожидается похолодание – ночью до -23, днём – от -13 до -8. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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