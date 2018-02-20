Туляков приглашают в День защитника Отечества посетить музей оружия

В Тульском музее оружия под девизом «Сохраним и приумножим традиции российского воинства!» пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Традиционно музей оружия будет принимать на бесплатной основе ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих, суворовцев и кадетов.

Открытие праздника состоится в 11.30 в Зале славы российского оружия (здание-«шлем»), где на подкупольном пространстве пройдёт демонстрация уникального фильма, посвященного героическим страницам российской истории и истории оружейного производства в Туле.

Под сводами торжественного «шлема» примут присягу юные воспитанники военно-патриотического клуба «Тайфун».

С 13.00 до 17.00 на многочисленных площадках музея будут проходить военно-патриотические программы – историческая программа «Великие сражения России», увлекательная тактическая игра «Танковые бои» на радиоуправляемых моделях танков «Т-34» и «Тигр», интерактивная военно-патриотическая программа с историческим реквизитом «Курс молодого бойца», познавательный квест «Музейкина путаница».

На интерактивных площадках и игровых зонах музея посетители смогут подержать в руках легендарные образцы российского стрелкового оружия, выполнить условные боевые задачи в подлинной кабине вертолета Ми-8, произвести выстрел из тренажерного комплекса «Корнет», поупражняться в спортивной стендовой стрельбе и фотоохоте.

Голографическая витрина «Солдат будущего» представит тенденции в развитии вооружения и экипировки солдат XXI века, а объемно-пространственный комплекс «Конструкторское бюро» позволит узнать о разработках тульских оружейников, поразивших весь мир.

Будущие защитники Отечества продемонстрируют свои знания истории родной страны и готовности сохранить и приумножить традиции российского воинства.

23 февраля оба здания музея оружия (здание-«шлем» и здание на территории Тульского кремля) работают до 20.00 (касса до 19.00).