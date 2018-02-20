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В Туле в реке Воронке нашли труп

В Туле в реке Воронке нашли труп

Личность погибшего установлена.

Как стало известно Myslo, вчера, 19 февраля в Туле в реке Воронке (недалеко от ул. Ф. Смирнова) прохожие обнаружили труп мужчины. Тело погибшего прибило к берегу.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт. Личность погибшего установлена. Некоторое время мужчина считался пропавшим без вести.

На теле следов преступного насилия нет. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

сегодня, в 16:58 0
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