Как будут работать тульские отделения МРЭО и Почты России в праздники

В четверг, 22 февраля и в среду, 7 марта почтовые отделения сократят рабочий день на час. 23 февраля и 8 марта – выходные дни.

В субботу, 24 февраля отделения Почты России будут работать в обычном режиме. В пятницу, 9 марта – по графику субботы.

Тульские участки курьерской доставки будут работать следующим образом:

22, 23 февраля и 7, 8 марта – с 8.00 до 19.00.

24, 25 февраля и 9, 10, 11 марта – в обычном режиме.

Новомосковский, Щекинский и Узловский участки 22 февраля и 7 марта будут работать с 8.00 до 19.00.

В тульских отделениях МРЭО День Защитника Отечества объявлен выходным. С 24 февраля отделения будут работать в обычном режиме.