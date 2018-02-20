Как будут работать тульские отделения МРЭО и Почты России в праздники
В четверг, 22 февраля и в среду, 7 марта почтовые отделения сократят рабочий день на час. 23 февраля и 8 марта – выходные дни.
В субботу, 24 февраля отделения Почты России будут работать в обычном режиме. В пятницу, 9 марта – по графику субботы.
Тульские участки курьерской доставки будут работать следующим образом:
- 22, 23 февраля и 7, 8 марта – с 8.00 до 19.00.
- 24, 25 февраля и 9, 10, 11 марта – в обычном режиме.
- Новомосковский, Щекинский и Узловский участки 22 февраля и 7 марта будут работать с 8.00 до 19.00.
В тульских отделениях МРЭО День Защитника Отечества объявлен выходным. С 24 февраля отделения будут работать в обычном режиме.
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