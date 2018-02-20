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В ДТП на М-4 «Дон» в «перевертыше» пострадали три человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП на М-4 «Дон» в «перевертыше» пострадали три человека

Среди пострадавших – четырехлетний ребенок.

Серьезная авария произошла сегодня, 20 февраля, в Киреевском районе. На 230-м км трассы М-4 «Дон» 34-летний водитель автомобиля «Фольксваген Шаран», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали три человека: водитель, 31-летняя пассажирка и четырехлетний пассажир. Всех пострадавших увезли в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:24 +3
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