Тульские налоговики пополнили областной бюджет на 60 млрд рублей

На коллегии в региональном Управлении ФНС России подвели итоги работы за 2017 год.

О результатах деятельности рассказал руководитель областного УФНС Вадим Суханов. В 2017 году налоговыми органами региона в федеральный бюджет привлечено 10,8 млрд рублей – на 18,6% больше, чем год назад. Основными драйверами роста стали НДС, который вырос на 15,1% и налог на прибыль, увеличившийся на 42,3%.

Бюджет Тульской области пополнился на 60,8 млрд рублей. В числе основных доходных источников областного бюджета – налог на доходы физических лиц (23,4 млрд рублей) и поступления от налоговых агентов – 22,5 млрд рублей.

Имущественные налоги пополнили областную казну на 8,5 млрд рублей. Количество выездных налоговых проверок сократилось в 3,3 раза, а вот их эффективность выросла в пять раз: одно мероприятие принесло бюджету в среднем 10 млн рублей.

В рамках сотрудничества с правоохранительными органами выявлены нарушения налогового законодательства на сумму более 1 млрд рублей, возбуждено восемь уголовных дел.